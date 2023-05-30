الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لجنة أمنية روسية تبدأ تحقيقات بشأن كيفية وصول طائرات مسيرة لموسكو

موسكو
موسكو

بدأت لجنة أمنية روسية التحقيقات بشأن كيفية وصول طائرات مسيرة إلى العاصمة موسكو، حيث أعلنت موسكو إسقاط 5 مسيرات أوكرانية بمنظومة بانتسير للدفاع الجوي، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، عن عدم تفاؤله بشأن الكيفية التي سينتهي بها الصراع الروسي الأوكراني هذا الصيف، وأضاف أنه يعتقد أن "روسيا لن تتفاوض إلا إذا فازت بالحرب".

وقال بوريل، في تصريحات بمدينة برشلونة الإسبانية: “لست متفائلا بشأن ما سيحدث في أوكرانيا هذا الصيف، أرى تركيزا للقوات على كلا الجانبين، وكذلك أرى نية روسيا الواضحة لكسب الحرب، "روسيا” لن تدخل في مفاوضات إذا لم تفز بها".

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