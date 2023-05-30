"العبوات الطبية" تتحول إلى الخسائر خلال الربع الأول من 2023

كشفت القوائم المالية لشركة العبوات الطبية، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي خسائر بلغت 2.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.58 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات العبوات الطبية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.26 مليون جنيه، مقابل 14.88 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن العبوات الطبية، حققت أرباحاً بلغت 5.73 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 7.67 مليون جنيه في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 59.24 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 47 مليون جنيه في 2021.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة تأسيس شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم بتأسيس شركة تدبير كمؤسسة مالية غير مصرفية برأسمال مدفوع تبلغ قيمته 100 مليون جنيه.