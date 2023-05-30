الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "جولدن تكس للأصواف" ترتفع 187.5% خلال الربع الأول من 2023

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة جولدن تكس للأصواف، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 187.5% بالمائة، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 24.5 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 8.52 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الربع من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 147.54 مليون جنيه، مقابل 70.43 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

يشار إلى أن جولدن تكس للأصواف،  حققت صافي ربح بلغ 48.02 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 1.45 مليون جنيه خلال 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 366.19 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 199.81 مليون جنيه في 2021.

الربع الأول من 2023 القوائم المالية بورصة مصر بورصة للبورصة لقوائم المالية

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