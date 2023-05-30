الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدريبات لرفع كفاءة العاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون الوزير محافظ الإسماعيلية، لمركز التحكم الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة جميع العاملين بالشبكة الوطنية وفق أحدث البرامج التدريبية، بناء على توجيهات اللواء اركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وجاءت تدريبات الشبكة الوطنية  في ٤ محاضرات بمقر الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة للعاملين بالشبكة الوطنية ( تعليم متبادل).

وكانت المحاضرة الأولى حول أساسيات نظم المعلومات الجغرافية وهو نظام تكنولوجي للمعلومات عبارة عن مجموعة منظمة ومرتبة من أجهزة الحاسب الالي والبرامج والمعلومات الجغرافية والطاقم البشرى المدرب وهو تطبيق يقوم بتخزين وتحليل ورصد ومعالجة وتحديث وعرض كل المعلومات المكانية وغير مكانية عن طريق برنامج arc gis.

فيما جاءت المحاضرة الثانية عن تكامل التطبيقات وشرح لبعض التطبيقات الحديثة والخدمات التي ينتجها ويطورها مركز تطوير أنظمة الاتصالات المتكاملة لشبكة السلامة العامة (نابض)، حيث يزود المركز الشبكة الوطنية بالأنظمة الحديثة ويقود قاطرة التطوير داخل الشبكة.

المحاضرة الثالثة كانت محاضرة تخصصية للعاملين بالشبكة عن مكونات الشبكة الوطنية.

فيما دارت المحاضرة الرابعة حول أساسيات إدارة الازمات والكوارث والحد من اخطارها.

فيما حصد فريق المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي لعام ٢٠٢٢ كأفضل فريق عمل حكومي على مستوى الجمهورية وذلك نظرًا للجهد الفعال والأداء المتميز للفريق، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجهاتها بتنمية الكوادر البشرية بالجهاز الإداري وخلق مناخ تنافسي إيجابي وإبداعي بين العاملين من أجل خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعَّال يساهم في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.

الشبكة الوطنية بالإسماعيلية الشبكة الوطنية للطوارئ بإقليم القناة الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية

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