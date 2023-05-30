"شوجر دادى" يقترب من 2 مليون جنيه فى شباك التذاكر

واصل فيلم "شوجر دادي" لليلى علوي وبيومي فؤاد تصدر الإيراد اليومي لشباك التذاكر لليوم السادس منذ إطلاقه يوم الأربعاء الماضي بصالات السينما.

إيرادات فيلم شوجر دادي

وحقق فيلم "شوجر دادي"، أمس الإثنين، إيرادات بقيمة 239 ألفًا و913 جنيهًا لتصل الإيرادات الكلية حتى اليوم إلى 1.9 مليون جنيه.

ويناقش الفيلم فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وحققت الأغنية الدعائية للعمل، التي تحمل اسم "آخر إصدار" بصوت النجمة نانسي عجرم، ردود أفعال قوية بين الجمهور عقب طرحها الأيام الماضية.

وتعد أغنية "آخر إصدار" أول أغنية للسوبر ستار اللبنانية نانسي عجرم في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر جان بيار بطرس.