استدعاء ضحايا عصابة سرقة نسائية في سرقة متعلقات قائدي السيارات بالسلام

أمرت نيابة السلام باستدعاء ضحايا عصابة مكونة من سيدتين تخصصت في سرقة متعلقات قائدي سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" لمواجهتهم بالمتهمين والتعرف على المضبوطات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة شنت حملة أمنية مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق العاصمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيدتين "لهما معلومات جنائية" تقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" واتخاذهما من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما كارت فيزا باسم أحدهما - هاتف محمول ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما 2 واقعة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتان، واتهموهما بالسرقة.