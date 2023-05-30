الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأولى من نوعها بمستشفى الكرنك.. استئصال كلى لمريض بسبب ورم سرطاني

استئصال كلى لمريض
استئصال كلى لمريض بسبب ورم سرطاني

أعلن الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة العام للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح إجراء استئصال كلى للمثانة لمريض نتيجة ورم سرطاني بها بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، في جراحة تُعد الأولى من نوعها بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وأشار الدكتور أحمد البرعي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى نجاح أطباء قسم جراحة المسالك البولية في استئصال كلي للمثانة والبروستاتا، والحويصلة المنوية وجزء من غشاء المساريقا (الغشاء الذي يربط الأمعاء بجدار البطن )، وتمت زراعة الحالبين تحت الجلد. وخضع المريض للمتابعة بالأقسام الداخلية بالمستشفى حتى الاطمئنان على حالته، وخروجه من المستشفى بصحة جيدة.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر نظمت يوم علمي عن جرحات العظام، وتعتبر جراحات العظام بتخصصاتها المختلفة مثل (جراحات اليد، جراحات المفاصل الصناعية، جراحات عظام الأطفال، جراحات القدم والكاحل، جراحات العمود الفقري،  جراحات أصابات الملاعب)  من الخدمات الطبية المميزة التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمستشفياتها بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال مجموعة من مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين في مجال جراحات العظام.

الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر من هو الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر الدكتور أحمد البرعي مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر الدكتور أحمد البرعي الأقصر

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