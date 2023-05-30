بدء التعاقد على 140 ألف وصلة مياه شرب بقرى حياة كريمة بسوهاج

بدأت مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج استقبال طلبات التعاقد على وصلات مياه الشرب بعدد 7 مراكز تم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن مراكز خدمة العملاء بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام بدأت تلقى طلبات العملاء التى تبلغ أكثر من 140 ألف طلب تعاقد على وصلات مياه شرب.

وأشار المحاسب أحمد عبد الحميد مدير عام مراكز خدمة العملاء إلى أن مركز خدمة عملاء طما يستقبل عدد 38200 طلب توصيل مياه ويستقبل مركز خدمة عملاء المراغة 30400 طلب توصيل مياه وأنه يتقدم 6506 مواطن بمركز ساقلتة للاشتراك فى حين يتقدم 14000 مواطن بمركز جرجا للحصول على الخدمة، بالإضافة إلى استقبال 22900 مواطن بمركز خدمة عملاء البلينا لإنهاء إجراءات التعاقد وفتح المياه، كما يستقبل مركز خدمة عملاء المنشأة 19774 مواطن لفتح ملفات التعاقد وإنهاء إجراءات التوصيل ويفتح مركز خدمة عملاء دار السلام أبوابه لعدد 9200 مواطن للحصول على الخدمة وتوصيل خدمة مياه الشرب.

فيما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج صباح اليوم اجتماع ضم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونادر مكرم وأحمد القوسي المسئولين الماليين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولى المكتب الاستشارى تترا تك ومسئولى الشركة وذلك لاستعراض مخرجات برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى يستهدف استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف انه تم خلال الاجتماع تناول الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق ومنظومة خفض فاقد المياه وتطبيق البرنامج الالكترونى ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمى ورفع كفاءة الأداء.

وأشارت المهندسة شيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط إلى أن الاجتماع تناول ايضاً تطبيق برنامج ماكسيمو والذى تم استخدامه لإدارة الأصول هذا بالإضافة إلى تناول دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مجال ترشيد الطاقة وتقليل المياه الغير محاسب عليها وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتأهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الايزو 17025.

الجدير بالذكر أنه عقب الاجتماع تفقد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مقر الخط الساخن 125 ومركز خدمة عملاء سوهاج ومقر تطبيق برنامج ماكسيمو ومشروع صرف صحى الشوكا الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة ٧٥ مليون جنيه والحاصل على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM ومشروع صرف صحى السلامون الممول بقيمة 50 مليون جنيه والحاصل ايضاً على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.