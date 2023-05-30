حاكم موسكو: إصابة شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة على أطراف المدينة

أعلن حاكم موسكو عن إصابة شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة على أطراف المدينة، كما تم إجلاء سكان مبنى جنوب غرب موسكو بعد اصطدام مسيرة به، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية، وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات في الأرواح، مؤكدًا أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقًا بالأمر لكشف ملابسات الحادث.