دراسة: كوبان من الشاي يمكن أن يحافظا على ذاكرتك مع تقدم العمر

توصلت دراسة إلى أن كوبين من مشروب الشاي في اليوم يمكن أن يكونا كافيين لحماية ذاكرتك مع تقدمك في العمر.

يبدو أن المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في المشروب والتي تسمى الفلافانول، والتي توجد أيضًا في التفاح والتوت تساعد العضو.

قال الباحثون إن زيادة كمية المواد الكيميائية التي لديك إذا كنت تعاني من نقص قد يقلل من فقدان الذاكرة، وقال البروفيسور جونتر كونل من جامعة ريدينج وفقا لموقع ذا صن: "أسهل طريقة لتحقيق ذلك هي تناول الشاي.. كوبان من الشاي سيوفران ما يكفي لكثير من الناس".

"إذا كنت تشرب الشاي فلا يهم حقًا إذا كنت ترغب في تناول الحليب فهو لا يؤثر على امتصاص الفلافانول"، حيث تحدث الشيخوخة المعرفية بشكل طبيعي مع تقدمك في السن وتؤثر على الدماغ بشكل مختلف.

ربطت التجارب الأصغر السابقة بين الفلافانول والحماية من فقدان قوة الدماغ في سن الشيخوخة.

أحدث بحث، نُشر في Proceedings of the National Academy of Sciences في كيفية تأثير الفلافانول على ذاكرة أكثر من 3500 من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

تم اختبار ذاكرتهم من خلال مهام استدعاء الكلمات في بداية الدراسة وطوال الوقت لمعرفة كيف تغيرت بمرور الوقت.

وأعطيت مجموعة واحدة 500 ملج من الفلافانول نفس كمية كوبين من الشاي كل يوم وأخرى أعطيت العلاج الوهمي.

شهد أولئك الذين حصلوا على أقل كمية من الفلافونول في بداية الدراسة زيادة في نتائج ذاكرتهم بنسبة 16 في المائة على مدى السنوات الثلاث التي أعقبت تناول المكملات.

مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي زادت نتائج ذاكرتهم بنسبة 10.5 في المائة، حيث قال الدكتور سكوت سمول من جامعة كولومبيا: “يُعتقد أن تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر سيحدث عاجلاً أم آجلاً لدى الجميع تقريبًا على الرغم من وجود قدر كبير من التباين”.

"إذا كان هذا التباين ناتجًا عن اختلافات في استهلاك الفلافانول فسنرى تحسنًا أكثر دراماتيكية في الأشخاص الذين يجددون الفلافانول في الأربعينيات والخمسينيات من العمر".