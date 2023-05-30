غدا.. البابا يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من أعضاء المجمع المقدس، مساء غًد الأربعاء 31 مايو، صلوات عشية عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

ومن المقرر أن تستقبل كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، صباح الخميس 1 يونيو 2023، صلوات قداس عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والذي يترأسه البابا وأعضاء المجمع المقدس.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد جلسات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يختتم جلساته الجمعة المقبلة بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتحتفل الكنيسة في 1 يونيو 2023، بذكرى دخول السيدة مريم العذراء والسيد المسيح إلى مصر، ضمن مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس.

ويترأس أساقفة الكنائس قداسات ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، بالكنائس المسيحية المختلفةـ، وقد سارت العائلة المقدسة من بيت لحم إلى غزة حتى غرب العريش بـ 37 كم، ودخلت مصر عن طريق صحراء سيناء من الناحية الشمالية من جهه الفرما الواقعة بين مدينتي العريش وبورسعيد.