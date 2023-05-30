الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غدا.. البابا يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من أعضاء المجمع المقدس، مساء غًد الأربعاء 31 مايو، صلوات عشية عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

ومن المقرر أن تستقبل كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، صباح الخميس 1 يونيو 2023، صلوات قداس عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والذي يترأسه البابا وأعضاء المجمع المقدس.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد جلسات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يختتم جلساته الجمعة المقبلة بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتحتفل الكنيسة في 1 يونيو 2023، بذكرى دخول السيدة مريم العذراء والسيد المسيح إلى مصر، ضمن مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس.

ويترأس أساقفة الكنائس قداسات ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، بالكنائس المسيحية المختلفةـ، وقد سارت العائلة المقدسة من بيت لحم إلى غزة حتى غرب العريش بـ 37 كم، ودخلت مصر عن طريق صحراء سيناء من الناحية الشمالية من جهه الفرما الواقعة بين مدينتي العريش وبورسعيد.

اسة البابا تواضروس الثاني الأرثوذكسي البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

«اللهم أسألك اليسر بعد العسر».. دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

اتفاق السيسى وأردوغان على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون الثنائى الأبرز بالصحف

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 فى محافظات مصر

إجراء تحليل البصمة الوراثية لمعرفة جنس الطفل المعثور عليه فى 15 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟