تقرير أمريكي: أهرامات الجيزة ضمن أروع الوجهات السياحية في إفريقيا

رشح موقع أمريكي، أهرامات الجيزة بمصر ضمن أروع الوجهات السياحية في إفريقيا، والتي يمكن للسياح زيارتها خلال صيف 2023.

وأشار موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، في تقرير، إلى تجميع أفضل الوجهات لمن يبحثون عن الاسترخاء والمتعة خلال صيف عام 2023، وكان علي رأسها أهرامات الجيزة.

وأضاف أنه عند استكشاف روعة إفريقيا الطبيعية، فإن السائحين الذين يبحثون عن تجربة صيفية لا تُنسى في حيرة من أمرهم، فإفريقيا هي موطن وفرة من العجائب الطبيعية والمجوهرات غير المكتشفة.

ونوه بأن الأهرامات التي شيدها المصريون القدماء "الفراعنة" تعد واحدة من عجائب العالم، من حيث روعة البناء والتصميم إلى الشكل الهندسي المميز، ناهيك عما تحتويه من أسرار أخرى سعى لا تزال تحير العلماء.

كما رشح الموقع تمثال أبو الهول في الجيزة ضمن القائمة التي أعدها بأجمل القطع الأثرية في إفريقيا، قائلا "لا تكتمل قائمة التماثيل والآثار المذهلة في إفريقيا بدون تضمين تمثال أبو الهول في مصر، هذا الهيكل الجيري العجيب لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس بشري"، مشيرًا إلى أن تمثال أبو الهول يرجع بناؤه إلى حوالي 5 آلاف سنة مضت، لافتًا إلى أنه يعتقد إنه نحت رأس الفرعون "خفرع" على جسد التمثال تخليداً له.

واعتبر أن زيارة الأهرامات والاستمتاع بها بهذا الشكل تجربة يجب على كل سائح أمريكي القيام بها ولو مرة واحدة في العمر، لافتًا إلى أن بناء معسكر خاص على هضبة الجيزة بجوار آخر مثال متبقي من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم يوفر وجهة نظر مذهلة ونادرة للاستمتاع بأهرامات الجيزة وأبو الهول أثناء إضاءتها في الليل.