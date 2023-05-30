الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي: أهرامات الجيزة ضمن أروع الوجهات السياحية في إفريقيا

أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة

رشح موقع أمريكي، أهرامات الجيزة بمصر ضمن أروع الوجهات السياحية في إفريقيا، والتي يمكن للسياح زيارتها خلال صيف 2023.

وأشار موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، في تقرير، إلى تجميع أفضل الوجهات لمن يبحثون عن الاسترخاء والمتعة خلال صيف عام 2023، وكان علي رأسها أهرامات الجيزة.

وأضاف أنه عند استكشاف روعة إفريقيا الطبيعية، فإن السائحين الذين يبحثون عن تجربة صيفية لا تُنسى في حيرة من أمرهم، فإفريقيا هي موطن وفرة من العجائب الطبيعية والمجوهرات غير المكتشفة.

ونوه بأن الأهرامات التي شيدها المصريون القدماء "الفراعنة" تعد واحدة من عجائب العالم، من حيث روعة البناء والتصميم إلى الشكل الهندسي المميز، ناهيك عما تحتويه من أسرار أخرى سعى لا تزال تحير العلماء.

كما رشح الموقع تمثال أبو الهول في الجيزة ضمن القائمة التي أعدها بأجمل القطع الأثرية في إفريقيا، قائلا "لا تكتمل قائمة التماثيل والآثار المذهلة في إفريقيا بدون تضمين تمثال أبو الهول في مصر، هذا الهيكل الجيري العجيب لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس بشري"، مشيرًا إلى أن تمثال أبو الهول يرجع بناؤه إلى حوالي 5 آلاف سنة مضت، لافتًا إلى أنه يعتقد إنه نحت رأس الفرعون "خفرع" على جسد التمثال تخليداً له.

واعتبر أن زيارة الأهرامات والاستمتاع بها بهذا الشكل تجربة يجب على كل سائح أمريكي القيام بها ولو مرة واحدة في العمر، لافتًا إلى أن بناء معسكر خاص على هضبة الجيزة بجوار آخر مثال متبقي من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم يوفر وجهة نظر مذهلة ونادرة للاستمتاع بأهرامات الجيزة وأبو الهول أثناء إضاءتها في الليل.

أهرامات الجيزة التراث الثقافي الحياة البرية السائحين السفر الامريكي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

«اللهم أسألك اليسر بعد العسر».. دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 فى محافظات مصر

إجراء تحليل البصمة الوراثية لمعرفة جنس الطفل المعثور عليه فى 15 مايو

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-5-2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟