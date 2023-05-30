الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الإسلام فى فرنسا.. آفاق معاصرة" فى المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية

المعهد الفرنسي الثقافي
المعهد الفرنسي الثقافي بالإسكندرية

“الإسلام في فرنسا.. آفاق معاصرة”، عنوان المحاضرة التي يحتضها المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء. 

ويقدم المحاضرة ويدير النقاش حول محاورها مع الجمهور، الباحث دكتور غالب بن شيخ، رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا.

وبحسب إدارة المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، فمن المقرر أن يناقش ويقدم غالب بن شيخ خلال ندوة  “الإسلام في فرنسا.. آفاق معاصرة”، رؤيته للتحديات المحيطة بهذه العلاقة المعقدة. 

كما يحلل "بن شيخ" بخبرته وحكمته الأبعاد المختلفة لوجود الإسلام في فرنسا اليوم، من أهمية الحفاظ على الحريات الدينية في إطار علماني، إلى ضرورة تعزيز حوار بناء بين الثقافات، ويقدم الدكتور بن شيخ رؤية مستنيرة حول التحديات والفرص التي تواجه المجتمع المسلم في فرنسا.

يشار إلى أن “غالب بن شيخ”، من مواليد عام 1960 في جدة بالسعودية، وهو عالم إسلامي فرنسي من أصل جزائري، وهو رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا (FIF) منذ عام 2018. وفي نفس العام، أصبح عضوًا في "مجلس حكماء العلمانية"، الهيئة الحديثة التي تم إنشاؤها في وزارة التربية الوطنية. 

حصل السيد بن شيخ على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة بيير وماري كوري في عام 1990. وكان غالب بن شيخ ، نائبًا لمدة خمس سنوات لجمعية إبراهيم، وأيضًا للفرع الفرنسي للمؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام. وهو مؤلف عشرة كتب تتناول الإسلام والقرآن وعلاقتهما بالأديان الأخرى والعلمانية.

الاسلام في فرنسا آفاق معاصرة في المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية الباحث غالب بن شيخ المسجد الكبير في باريس

مواد متعلقة

فى ذكرى وفاتها.. سر "كدبة أبريل" فى حياة مديحة يسرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد خطيب شقيقته بروض الفرج

فتاة من البحيرة تُوُصى بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

الزفاف الملكى.. من سيحضر حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين؟

خبراء: ملايين الأمريكيين سيفقدون وظائفهم حال رفض الكونجرس رفع سقف الديون

كيف يتعرف التاجر على الذهب الأصلى والمزيف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟