الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد من عقد قران ولى عهد الأردن: جئت بالحب والمباركة من المصريين

أحمد سعد
أحمد سعد

أشعل النجم أحمد سعد عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، في استاد عمان الدولي بمدينة الحسين الرياضية. 

واستقبل الجمهور الأردني الفنان المصري بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانية التى تفاعل معها الجمهور بصوره كبيرة.

وقال أحمد سعد للجمهور أثناء الحفل: “جيت من مصر بالحب والمباركة من كل المصريين لولي عهد الأردن سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني على زفافه على الآنسة رجوه خالد السيف في فرحه”.

وقدم سعد الحفل أغنية “إيه اليوم الحلو ده” و أغنية “وسع وسع” و"سيرينا يادنيا" و"عليكي عيون"، وطلب منه الجمهور إعادة غناء “عليكي عيون” مرة أخرى.

ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل الزفاف الملكي يوم 1 يونيو المقبل.

يذكر أن أحمد سعد قدم مؤخرًا عددًا من الحفلات داخل مصر والوطن العربي كان آخرها حفل غنائي ضخم بمدينة جدة بالمملكة السعودية مع الفنان محمد فؤاد.

ومن المقرر أن يصدر سعد خلال الفترة المقبلة أحدث أغانية الجديدة التى انتهى من تسجيلها منذ عدة أسابيع وكانت تخضع لعملية المكيساج وأصبحت جاهزة للطرح على منصات السوشيال ميديا.

النجم أحمد سعد في عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
النجم أحمد سعد في عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
النجم أحمد سعد في عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
النجم أحمد سعد في عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
النجم أحمد سعد في عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
النجم أحمد سعد في عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
النجم أحمد سعد في عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
النجم أحمد سعد في عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
النجم أحمد سعد في عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
النجم أحمد سعد في عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الأمير الحسين بن عبد الله الأمير حسين الآنسة رجوة خالد السيف أحمد سعد

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