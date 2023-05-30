الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أول تعليق لـ يسرى عبدالله بعد احتفال جوجل بالروائى الكبير عبدالرحمن منيف

الروائي الكبير عبدالرحمن
الروائي الكبير عبدالرحمن منيف

علق الدكتور يسري عبدالله، أستاذ النقد الأدبي بجامعة حلوان، على احتفال جوجل بالروائي الكبير عبد الرحمن منيف، قائلًا: "إن محرك البحث الأشهر جوجل، صنع عملاً مفرحًا للغاية، بتحميل صورة عبدالرحمن منيف، وهو رمزية لاحتفاء جوجل بفكرة الحرية".

وأضاف يسري عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا يدل أيضًا على احتفاء جوجل بواحد من أبرز  الروائيين في العالم، وليس فقط الروائيين العرب.

وأوضح أن هناك عدد من النقاد الأوروبيين، تعاملوا معه باعتباره واحدًا من النقاد الفارقين على مستوى الكتابة العالمية، وليس على مستوى الكتابة العربية فقط، خاصة وأن ترجمات منيف تجاوزت أكثر من عشرين لغة حية، لافتًا إلى أنه مترجم على نطاقات واسعة، حيث  أن  هذه المقروئية الشديدة لعبدالرحمن منيف تعود إلى أدوار عديدة .

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