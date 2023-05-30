أستاذ علوم سياسية يوضح أهمية زيارة مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمصر

أوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لـ الرئيس السيسي، قائلاً: "إن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قام بزيارة ميدانية للقاهرة، وهو تربطه بمصر علاقة جيدة من خلال الاتصالات، والتعاون الممتد بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة".

وأضاف الدكتور طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الزيارة الميدانية بها جزء سياسي، كما يوجد بها تقدير كبير للدولة المصرية، على الجهود التي بذلتها على الصعيد الدولي، في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين، وظاهرة تدفقات اللاجئين، وكافة أشكال النزوح.

وأوضح أننا نعتمد على الرؤية الشاملة للتعامل مع تحديات وتسوية النزاعات، سواء بالنسبة لمناطق التمركز الاستراتيجية، أو بالنسبة للأزمات والصراعات، لافتًا إلى أنه توجد لدينا قوات حفظ السلام، والتي تشارك في العديد من المناطق في القارة الأفريقية، وفي العديد من المناطق التي يوجد بها صراعات.

وأكد أن إشادة المفوض السامي للأمم المتحدة، بمحورية الدور المصري، ودور مصر في استضافة أعداد كبيرة جدًا من اللاجئين مهم جدًا، لأنه يركز على الجهود الإقليمية والدولية ليس فقط في مساعدة الوافدين من السودان فقط، وإنما مساعدة كافة الجنسيات الأخرى.