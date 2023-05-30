الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من مارسل كولر عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه من أداء الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "غير راضٍ عن أداء الفريق في مباراتنا أمام سيراميكا كليوباترا ولو لعبنا بهذا الشكل أمام الوداد سنواجه صعوبة كبيرة".

وتابع: "مشكلة إهدار الأهداف تواجهنا منذ بداية الموسم وغياب التركيز هو السبب في إهدار الكثير من فرص التهديف".

وأكمل: "لا يوجد عندي لاعب أساسي أو احتياطي فالكل يشارك ومستمرين في تحقيق أهدافنا".

وأوضح: "أختار اللاعبين الذين يساعدوني في الفوز بالمباريات ويجب على كل لاعب القتال في التدريب حتى يحصل على فرصة للمشاركة في المباريات".

وعن استبعاد أيمن أشرف قال:" بالنسبة لأيمن أشرف أنا أحبه على المستوى الشخصي أما فنيًا فأيمن بالنسبة لي هو اللاعب رقم 5 في ترتيب اللاعبين المتواجدة في مركزه ولن أجامل لاعب على حساب لاعب آخر الكل يجب أن يجتهد في التدريبات".

وأتم: "دائمًا أركز في كل مباراة على حدة واللاعبون متفهمون ذلك.. أعذر اللاعبين في أداء اليوم بسبب خوفهم من الإصابات قبل نهائي إفريقيا وأثق في أداء أفضل في لقاء الوداد".

السويسري مارسيل كولر الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المؤتمر الصحفي المساكين أيمن أشرف

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