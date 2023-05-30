محمد سامى يكشف سبب نجاح مسلسل "جعفر العمدة" وقصة كتابته

كشف المخرج محمد سامي، سر نجاح مسلسل "جعفر العمدة"، مؤكدًا أن صناعته كانت صحيحة، وتمت كتابة السيناريو كاملًا قبل رمضان.

وأضاف محمد سامي، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه لم يصور يومًا في رمضان سوى مسلسل "آدم"، ورفض تكرار التجربة، مؤكدًا أن تجربة جعفر العمدة التصوير كله كان قبل رمضان، وكانت كل التفاصيل توضع للعمل قبل دخول رمضان بشهر.

فكرة المسلسل

وأشار إلى أن فكرة العمل بدأت معه بشخصية رجل متزوج من 4 سيدات، ويبحث عن ابنه، وبعدها تم وضع المكان والبيئة، ورسم الشخصيات واحدة واحدة وكيف تكون شخصية في حزنها وشجارها وصدقها ولؤمها جذابة، وشخصية صفصف أول جملة كتبت فيها أنها "أم ارستقراطية شعبية سليطة اللسان طيبة القلب ونقطة ضعفها المدح"، متابعًا أنه تخيلها مثل شخصية ماري منيب وهي في الدور الأراضي وترازي الطالع والنازل، وبعدها رسم علاقة الشخصيات ببعضها.

وأكد أن الفنانة إيمان العاصي هي التي تمردت على دور الفتاة الجميلة وكانت مفاجئة له، أما الفنانة مي كساب فلم يفاجأ بها لأنها تأخذ أدوارها بجدية دائمًا.