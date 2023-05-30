الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: إبرام معاهدات جديدة للأمن الدولى يتطلب علاقات عمل مع عدة دول

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن هناك حاجة لعلاقات عمل مع عدد من الدول لتطوير معاهدات جديدة للأمن الدولي، مشيرا إلى عدم وجود مثل هذه العلاقات في الوقت الراهن.


وقال بيسكوف - للصحفيين، حول إمكانية إبرام معاهدات جديدة في مجال الأمن الدولي - إنه "في مجال مراقبة التسلح والاستقرار الاستراتيجي تشكل في الوقت الراهن فراغ كبير، يتطلب ملئه بشكل عاجل بمعاهدات جديدة في إطار القانون الدولي من شأنها تنظيم هذا الوضع"، موضحا أن هذا يصُب في مصلحة العالم أجمع.


وفيما يتعلق بتأثير انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، قال بيسكوف "الآن يجب ألا تكون هناك عواقب مباشرة، لأن هذه المعاهدة كانت آلية غير حية وهذا ليس ذنب روسيا".


ومن ناحية أخري، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية نشاط شبكة إجرامية منظمة كانت تستحوذ على الأموال من شركات التأمين عن طريق الاحتيال.


وقال بيان للجهاز "إن هذه الشبكة تمكنت من الاستحواذ على أموال عن طريق تسجيل حوادث طرق وهمية في شمال القوقاز وجنوب روسيا، وقد لاحظ جهازنا ارتفاع أسعار شهادات التأمين في كل من منطقة شمال القوقاز الفيدرالية والمنطقة الفيدرالية الجنوبية، ما أثار الشبهات".


وأضاف: أن "الشبكة تضم موظفين في شركات التأمين ومسؤولين في وكالات إنفاذ القانون بمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية والمقاطعات الفيدرالية الجنوبية، وتضم أيضا مؤسسات متخصصة وأشخاص لتقييم الأضرار التي لحقت بالمركبات جراء حوادث السير"، لافتا إلى أن أعضاء الشبكة حاولوا الفرار من الملاحقة القضائية إلى الخارج، وتم اعتقالهم في الوقت المناسب.

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