الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف: كينيا مهتمة بتطوير العلاقات مع روسيا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن كينيا مهتمة بتطوير التعاون مع الجانب الروسي ، بحسب وكالة الأنباء الروسية (تاس).


وقال لافروف عقب اجتماع عقده مع رئيس الجمعية الوطنية الكينية (مجلس النواب بالبرلمان) موسى ويتانجولا في كينيا "تحدثنا عن تطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأفريقي. وهنا، كما نفهم جميعا، ستكون القمة الروسية الأفريقية الثانية التي ستعقد في يوليو في سانت بطرسبرج، ذات أهمية خاصة".


وأضاف لافروف: "نتوقع أن تسهل القرارات التي يتم إعدادها... توسيع نطاق التعاون العملي وتطوير تفاعلنا على الساحة الدولية حيث تحدد أفريقيا، على أساس معقول تمامًا، نواياها لتصبح مركزًا كاملاً لعالم متعدد الأقطاب".


وتعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي يومي 26 و 29 يوليو في سان بطرسبرج.


وأقيم الحدث لأول مرة في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019 في مدينة سوتشي الروسية.

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