"عايزة أمثل".. مروة عبدالمنعم: مبصرفش على بيتى إلا من خلال التمثيل

قالت الفنانة مروة عبدالمنعم، إنها قامت بعمل مشروع المسرح الخاص بها، لكن لم يرفع أحد سماعة التليفون من الوسط الفني ليهنئها، إلا القلة القليلة جدًا الذين جاءوا لي المسرح وهنأني.

وأضافت الفنانة مروة عبدالمنعم، خلال لقاءها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية الحياة، أنها اكتشفت أن الوسط الفني يحكمه الشلالية، معقبة: "ما بنكسفش أقول إني ممثلة، ولا أصرف على بيتي إلا من خلال هذه المهنة، معنديش أي مصدر رزق خالص، وعايزة أمثل، وأنا يا جماعة موقفتش تمثيل خالص، لكن أنا مبعرفش أرفع سماعة التليفون وأقول لحد شغلني، اللي بيشغلني بعد ربنا موهبتي واسمي، ولو عملتوا سيرش على جوجل هتلاقوا مين مروة عبدالمنعم".