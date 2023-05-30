"معنديش موهبة العلاقات".. مروة عبدالمنعم: أنا مظلومة فى الوسط الفنى

قالت الفنانة مروة عبدالمنعم، إن ابنتها حور ليست فتاة سهلة، وأنها عنيدة جدًا، معلقة: "اللي في دماغها لازم تعمله، بعكس يحيى فهو طيوب جدًا”.

وأضافت مروة عبدالمنعم، خلال لقاءها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية "الحياة اليوم"، أنها تشعر بأنها مظلومة في الوسط الفني، معقبة: "معرفش مين اللي ظلمني، الوسط اللي ظلمني ولا أنا اللي ظلمت نفسي، يمكن أنا معنديش موهبة العلاقات، لكن أنا اشتغلت وبنيت نفسي، وبقيت اسم معروف في الوسط ومع الناس، من غير ما أرفع سماعة التليفون وأكلم حد".

وتابعت الفنانة مروة عبدالمنعم: "طول عمري مؤمنة جدًا، إن ربنا واضع بداخلي الموهبة، فأكيد هيوجهني لها، وبشتغل جدًا، ولما يجيني الدور بشتغله، لكن لحد وقت معين الدنيا فصلت معايا بلا أي سبب، معرفش ليه، لكن فجأة انقطعت الحياة عني تمامًا، لم يبعت لي أحد أدوار نهائيًا، وأنا معرفش أروح لحد أقول له، لكني اجتهدت مع نفسي، والغريب إن الكل يقولي يابنتي إنتي مختفية ليه، وأنا أقول لهم يا جماعة أنا موجودة".