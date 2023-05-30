الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"معنديش موهبة العلاقات".. مروة عبدالمنعم: أنا مظلومة فى الوسط الفنى

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم

قالت الفنانة مروة عبدالمنعم، إن ابنتها حور ليست فتاة سهلة، وأنها عنيدة جدًا، معلقة: "اللي في دماغها لازم تعمله، بعكس  يحيى فهو طيوب جدًا”. 

وأضافت مروة عبدالمنعم، خلال لقاءها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية "الحياة اليوم"، أنها تشعر بأنها مظلومة في الوسط الفني، معقبة: "معرفش مين اللي ظلمني، الوسط اللي ظلمني ولا أنا اللي ظلمت نفسي، يمكن أنا معنديش موهبة العلاقات، لكن أنا اشتغلت وبنيت نفسي، وبقيت اسم معروف في الوسط ومع الناس، من غير ما أرفع سماعة التليفون وأكلم حد".

وتابعت الفنانة مروة عبدالمنعم: "طول عمري مؤمنة جدًا، إن ربنا واضع بداخلي الموهبة، فأكيد هيوجهني لها، وبشتغل جدًا، ولما يجيني الدور بشتغله، لكن لحد وقت معين الدنيا فصلت معايا بلا أي سبب، معرفش ليه، لكن فجأة انقطعت الحياة عني تمامًا، لم يبعت لي أحد أدوار نهائيًا، وأنا معرفش أروح لحد أقول له، لكني اجتهدت مع نفسي، والغريب إن الكل يقولي يابنتي إنتي مختفية ليه، وأنا أقول لهم يا جماعة أنا موجودة". 

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد خطيب شقيقته بروض الفرج

الزفاف الملكى.. من سيحضر حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين؟

فتاة من البحيرة تُوُصى بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

خبراء: ملايين الأمريكيين سيفقدون وظائفهم حال رفض الكونجرس رفع سقف الديون

كيف يتعرف التاجر على الذهب الأصلى والمزيف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟