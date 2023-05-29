الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة عاملين في انهيار بيارة صرف صحى بالشرقية

جثة
جثة

لقى عاملان مصرعهما إثر وقوع حادث انهيار بيارة صرف صحي في قرية الحبش بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي بوصول كل من: «إسلام م ع، 37 سنة، ووليد م، 23 سنة»، مقيمان بقرية الحبش بمركز الإبراهيمية، جثتين هامدتين.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشابين التي أودت بحياتهما إثر وقوع حادث انهيار بيارة صرف صحي أثناء عملهما في مشروع صرف صحي بالقرية.

وتم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن.

محافظة الشرقية انهيار بيارة صرف صحي الحبش

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني في القاهرة والمحافظات

"ثبت سلامة قواها العقلية".. النائب العام يحيل قاتلة طفلها بفاقوس للجنايات

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

حبس 3 متهمين بإصابة زوجين بالألعاب النارية في حدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟