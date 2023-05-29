وفاة عاملين في انهيار بيارة صرف صحى بالشرقية

لقى عاملان مصرعهما إثر وقوع حادث انهيار بيارة صرف صحي في قرية الحبش بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي بوصول كل من: «إسلام م ع، 37 سنة، ووليد م، 23 سنة»، مقيمان بقرية الحبش بمركز الإبراهيمية، جثتين هامدتين.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشابين التي أودت بحياتهما إثر وقوع حادث انهيار بيارة صرف صحي أثناء عملهما في مشروع صرف صحي بالقرية.

وتم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن.