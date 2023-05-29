منذر رياحنة: مسلسل "الاختيار" تاج وشرف لي المشاركة في عمل وطني

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، عن تأثير صعوبة اللهجة المصرية في أعماله الفنية، مؤكدًا أن الفن المصري كل الدول العربية تربت عليه، مشيرًا إلى أنهم عندما يريدون أن يركزوا يتحدثون باللهجة المصرية.

وقال خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إن اللهجة المصرية لا تمثل عائقًا له في أعماله الفنية.

وعن مشاركته في مسلسل "الاختيار"، أوضح أنه بمثابة تاج، وأنه تشرف بالمشاركة في عمل وطني على مستوى مصر والوطن العربي، معقبا: “تقديم الأعمال الوطنية، مسئولية، وهو رمز لمصر وللوطن العربي وكان يقدم بروح مختلفة”.

لا أحب تقديم دور سهل

وتابع، أنه لا يحب تقديم الأعمال السهلة ويحب الأدوار المركبة ولا يحب الشخصية الأحادية لأنه لا يجيد لعب الشخصيات العادية.