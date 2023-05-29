الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حصاد التخطيط اليوم.. هالة السعيد تضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بالعريش

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

شهد حصاد وزارة التخطيط اليوم الإثنين، عدد من الأحداث الهامة، حيث وضعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم حجر الأساس لمركز خدمات مصر بمدينة العريش، خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء والتي استمرت على مدار يومين لتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي.
https://www.dostor.org/4409025

 

وزيرة التخطيط تتفقد وحدة الرعاية الأولية بقرية الخروبة بالشيخ زويد


تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وحدة الرعاية الأولية بقرية الخروبة بالشيخ زويد، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لزيارتها لمحافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
https://www.dostor.org/4409069


وزيرة التخطيط تزور معرض المنتجات السيناوية وتتفقد الزراعات بقرية الظهير بالشيخ زويد
 

زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ معرض المنتجات اليدوية السيناوية، كما تفقدت الزراعات بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لزيارتها إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
https://www.dostor.org/4409131

 

وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجى بالشيخ زويد


افتتحت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الشيخ زويد، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لزيارة وزيرة التخطيط لمحافظة شمال سيناء لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
https://www.dostor.org/4409256

 

وزيرة التخطيط: ما تحقق فى سيناء الآن كان حلمًا كبيرًا منذ عدة سنوات


اختتمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منذ قليل، زيارتها لمحافظة شمال سيناء وتغادرها متجهة إلى القاهرة، واستمرت الزيارة على مدار يومين، وكانت برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
https://www.dostor.org/4409436

وزارة التخطيط حصاد وزارة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مركز خدمات مصر العريش سيناء

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