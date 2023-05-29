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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسين الشحات يفك شفرة دفاعات سيراميكا كليوباترا ويتقدم لـ الأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات

تقدم النادي الأهلي على ضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

هدف الأهلي جاء في الدقيقة 61، عن طريق حسين الشحات، حيث أرسل محمود متولي كرة طولية مميزة لزميله، الذي راوغ مدافع سيراميكا كليوباترا، قبل أن يسدد الكرة في الشباك ببراعة.

وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل، قبل العودة لتقنية الفيديو، والتي أثبتت شرعية الهدف.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط بالكامل لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى محمد بسام حارس سيراميكا.

وكانت أولى خطورة الأحمر على مرمى بسام في الدقيقة 24 من انفراد لكهربا بعد تمريرة من حسين الشحات بعد فاصل مهاري من الأخير لكن كهربا وضع الكرة فوق مرمى بسام.

وبالدقيقة 33 عاد كهربا وسدد من خارج منطقة الجزاء، جاءت سهلة في يد بسام وعاد من جديد بانفراد في الدقيقة 43 وأضاعها من جديد في يد بسام بروعنة.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري:

أما عن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبدالمنعم كهربا.

الاهلى النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا سيراميكا الدوري حسين الشحات

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