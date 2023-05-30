النيابة تستمع لأقوال الزوج في قتل أجنبية لطفلتها بالتجمع

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، الإثنين، التحقيق في واقعة قتل سيدة أجنبية لطفلتها ومحاولة قتلها نفسها بسكين في ظروف غامضة بمنطقة التجمع، وتستمع لأقوال الزواج.

وقررت النيابة تشريح جثة الطفلة، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ هاتف السيدة، والرسائل الموجودة به، والاستعلام عن حالتها الصحية عقب نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفلة وسيدة مصابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين قيام سيدة فى العقد الثالث من العمر بخنق ابنتها وعمرها 4 سنوات حتى الموت، ثم استلت سكينة وذبحت نفسها وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة.

ودلت التحريات أن زوج السيدة يعمل مهندسا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، والعرض على النيابة للتحقيق.