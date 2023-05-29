بوسكيتس: مستقبلى خارج أوروبا.. ولا أريد مواجهة برشلونة ومنافسته على بطولة

كشف سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة الإسباني الذي يرحل عن الفريق مع نهاية الموسم، عن وجهته المقبلة المحتملة.

بوسكيتس قال في حواره مع صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: مستقبلي سيكون بعيدا عن أوروبا لأني لا أريد مواجهة برشلونة ومنافسته على بطولة معينة.

وأضاف: مستقبلي غير مرتبط بقدوم ميسي، على الرغم من أني قلت وداعًا، ولكن زملائي طلبوا مني أن أفعل مثل أليماني وأرجع عن قراري ولكني قلت كلمتي ولن أعود عنها.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي ونُشِر عبر موقعه الرسمي منذ أيام، عن رحيل سرجيو بوسكيتس، قائد الفريق، بعد 18 عامًا قضاها ضمن صفوف الفريق منذ تصعيده للفريق الأول من فريق الرديف.

بوسكيتس خلال تواجده مع برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني مع برشلونة 8 مرات، كأس ملك إسبانيا 7 مرات، كأس السوبر الإسباني 7 مرات، إضافة للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات، بالإضافة إلى لقبي كأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012 رفقة منتخب إسبانيا.

وذكرت تقارير صحفية نشرت خلال الأيام الماضية، أن بوسكيتس توصل لاتفاق مع نادي الهلال السعودي للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كجزء من خطة الدوري السعودي؛ لجذب أكبر عدد من النجوم العالميين للعب في أنديته، والتي بدأت بانضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف فريق النصر.