الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مقترح السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم خطوة للمستقبل

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الرئاسية للحوار الوطني، بمقترح إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، قائلا إنه جاء في وقته تماما فالتعليم الحديث المتطور والذي يلبي حاجات المجتمع هو مطلب مصر في الوقت الراهن.

وأضاف الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن التعليم أصبح لا يعتمد على التلقين فقط بل يجب أن يكون الطالب من بداية التعليم الأساسي مسلحا بالمهارة بجانب التعليم، ولذلك تعتبر مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء المجلس الأعلى للتدريب والتعليم خطوة ممتازة جدا وعصرية ومناسبة للحاضر والمستقبل.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الخدمة التعليمية تقوم على أعمدة أساسية ألا هى منهج ومعلم ومدرسة، ومناهج تخضع للتطوير، ومعلم يتم تدريبه ليصبح قادرا على توصيل المعلومة طبقا للمعايير الدولية، ومدرسة تعتبر منزل الطالب الثاني، يتعلم فيها التعاون والعمل الجماعي وتنمية المواهب المختلفة ومصر وطوال السنوات الماضية أولت اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية برمتها في مختلف المجالات. كما أن هناك حرص شديد على التوسع في المدارس اليابانية وادخال التكنولوجيا للعملية التعليمة ومنها التابلت، وتعميم استخدامه على ملايين الطلاب في الثانوية العامة.

واختتم تصريحه قائلا إن تلقي مجلس أمناء الحوار الوطني من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتوجيه من الرئيس السيسي، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ليطرح على الحوار الوطني وتتم مناقشته. خطوة للمستقبل، ويهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بأنواعه كافة وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، وبهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، علاوة على النهوض بالبحث العلمي في مصر.

وكان مجلس الوزراء قد أحال مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب بكافة أنواعه الى الأمانة العامة للحوار الوطني لمناقشته قبل تقديمه لمجلس النواب.

العملية التعليمية النائب مدحت الكمار للحوار الوطني متطلبات سوق العمل مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني في القاهرة والمحافظات

حصاد التخطيط اليوم.. هالة السعيد تضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بالعريش

تعرف على أول أيام عيد الأضحى 2023 وموعد وقفة عرفات

"ثبت سلامة قواها العقلية".. النائب العام يحيل قاتلة طفلها بفاقوس للجنايات

توفير مترجمة لغة إشارة وتوزيع أوراق بردي للحضارة الفرعونية علي السائحين بمطار العلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟