التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة طلائع الجيش بالدورى

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، حيث يتطلع الفارس الأبيض إلى عودة الانتصارات من جديد للقلعة البيضاء، في الجولات الأخيرة للدوري المصري الممتاز، حيث تعرض نادي الزمالك خلال مشواره في الموسم الدوري الحالي إلى الكثير من الإخفاقات والنتائج المخيبة للآمال أبعدته عن منافسة الصدارة بعد استحواذه على درع الدوري للموسمين الماضيين على التوالي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ومن المفترض أن يواجه نادي الزمالك نظيره نادي طلائع الجيش، ضمن مباراة الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ23 غداً في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة طلائع الجيش في الدوري

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني للنادي الزمالك خوان كارلوس أُوسوريو في التشكيل المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

وفي خط الدفاع: حمزه المثلوثي – حسام عبدالمجيد – أحمد فتوح.

وفي خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا – سيد نيمار_شيكابالا – أحمد سيد «زيزو» – مصطفى شلبي.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

ومن المفترض أن يذاع اللقاء المرتقب بين الزمالك وفريق طلائع الجيش عبر قنوات أون تايم سبورت، حيث تعتبر المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز والمباريات المحلية، كما يتم تحليل المباراة عبر الاستوديو التحليلي الذي يضم مجموعة من نجوم التحليل وخبراء التحكيم في مصر.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري للموسم الحالي

ويحل نادي الزمالك في المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، حيث خاض 28 مباراة نجح في الفوز في 13 مباراة، وحصد نقاطهم كاملة، بينما وقع في فخ التعادل 8 مرات وتلقى 7 هزائم خلال مشواره في الدوري للموسم الحالي 2022 /2023 ليحصد 47 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الأهلي لعب 24 مباراة حصد 62

بيراميدز لاعبه 28 مباراة حصد 58 نقطة

فيوتشر لعب 28 مباراة قصد 54 نقطة

الزمالك لعب 28 مباراة حصد 47 نقطة

المقاولون العرب لعب 29 مباراة حصد 41 نقطة.

فاركو لعب 29 مباراة حصد 40 نقطة