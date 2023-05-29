الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

22 لاعبًا ينتظمون فى معسكر الإسماعيلى استعدادًا للقاء المقاولون العرب

الإسماعيلى
الإسماعيلى

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، داخل معسكر مغلق بفندق النادي؛ استعدادًا لمباراتهم أمام المقاولون العرب، في الأسبوع الثلاثين للدوري الممتاز، المحدد موعدها فى التاسعة والنصف مساء بعد غد الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان.

واختار الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل ٢٢ لاعبا للتواجد فى هذا المعسكر بهدف التركيز الشديد فى ظل صعوبة المباراة وحاجة الدراويش لحصد نقاط هذه المباراة، من أجل الحفاظ على تواجد الفريق فى المنطقة الدافئة بعدما تحسن كوقفه ووصل للمركز الحادى عشر.

وقاد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، وأحمد قناوي ومحمد حمص المدربان العامان، وأيمن كمال وأحمد لطفي المدربان وسيد توفيق مدرب حراس المرمى الفريق، المران المسائي الأساسي اليوم الاثنين، بمشاركة جميع لاعبى الفريق.

وعقب المران اختار الجهاز الفنى اللاعبين الذين سيشاركون فى مواجهة المقاولون، وهم أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال لحراسة المرمى وباهر المحمدي وأحمد محسن وكريم عرفات ومحمد دسوقي وكريم الديب وعصام صبحي ومحمد نصر وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف ومحمدحسن وعمر الساعي وأحمد مدبولي وسيرجي اكا ومحمد الشامي وياو أنور وفراس الشواط وأبوبكر حمزة الجمل.

واستغرق المران 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات، وانتقل للنواحي الخططية، وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد، والتى سيتم بناء عليها اختيار التشكيلة الأفضل لمباراة المقاولون.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي، استبعد الحارس الحارس محمد فوزي وعبدالرحمن وصالح جمعة للإصابة ومحمد هاشم للإيقاف والحارس محمد صبحي وحمدي النقاز وإياد العسقلاني وعبدالله حسني وأحمد عبدالوهاب ومحمد بيومي ومحمد خليفة ومروان حمدي ومحمود الشبراوي ومحمد عبدالسميع وحسن صابر لأسباب فنية.

ارات استاد عثمان أحمد عثمان اسم استعداد أثنين الاسماعيلى الأربعاء

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