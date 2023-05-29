هاني شاكر يتعاون مع بهاء الدين محمد وعزيز الشافعي في أغنية جديدة

انتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر من تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها على طريقة "السنجل" خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون هاني شاكر في الأغنية الجديد، التي تميل إلى الطابع الأغاني الدرامية الحزينة مع كل من الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أحمد عادل.

ويُحيى أمير الغناء العربى حفلاً غنائياً فى لبنان 14 يوليو الشهر المقبل، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

ويقدم هانى شاكر باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها الجمهور منها: يا أغلى اسم فى الوجود، بحبك يا غالى، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك.

وأعلن نقيب الموسيقيين السابق عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامى سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.