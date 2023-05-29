"قررا ترفيع العلاقات الدبلوماسية".. الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا نظيره التركي لإعادة انتخابه

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقدم الرئيس السيسي التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.