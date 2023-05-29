الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 25 شخصًا من الناتو في اشتباكات مع الصرب العرقيين

صربيا
صربيا

أعلنت قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاثنين، أن 25 من جنودها أصيبوا في اشتباكات مع الصرب العرقيين في شمال كوسوفو الذين كانوا يحاولون الاستيلاء على مكاتب إحدى البلديات التي يوجد بها رؤساء بلديات من أصل ألباني، حيث تولى مشاركاتهم الأسبوع الماضي.

وبدأ الصرب الاشتباك مع الشرطة في الصباح في بلدية زفيكان، على بعد 45 كيلومترا (28 ميلا) شمال العاصمة بريشتينا، وفي فترة ما بعد الظهر ، دعا جنود قوة كوسوفو الصرب إلى إفساح الطريق أمام مركبتين لقوات الشرطة الخاصة في كوسوفو.

وثم استخدم الجنود الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لحماية ضباط كوسوفو في المركبات وتفريق المتظاهرين ، وفقًا لشهود عيان ووسائل إعلام محلية، ورد الصرب المجتمعون بإلقاء الحجارة والأشياء الصلبة الأخرى.

وجاء في بيان للقوة "تعرض العديد من جنود الكتيبة الإيطالية والمجرية التابعة لقوة كوسوفو لهجمات غير مبررة وأصيبوا بصدمات مع كسور وحروق نتيجة انفجار عبوات حارقة".

ولحقت أضرار ببعض سيارات شرطة كوسوفو وإحدى سيارات الصحفيين، وأظهرت صور كتابات عليها رموز صربية قومية.

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