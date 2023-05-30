الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البابا تواضروس: العلاقة مع الكنيسة الكاثوليكية مبنية على المحبة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عودة العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية، هو نوع من المحبة والسلام والتآخي، ويوجد نوع من الحوار والزيارات المتبادلة بيننا. 

 الفاتيكان علاقته مع كل العالم ومصر طيبة

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الفاتيكان علاقته مع كل العالم ومصر طيبة، وعندما زارنا فرانسيس في 2019 استقبله الرئيس السيسي، وقضى يومين وله ذكريات طيبة، مشيرًا إلى أنه عرض عليه زيارة مصر للمرة الثانية وذلك خلال تعليقه على زيارته الأولى لمصر وسعادته بها، وأخيره أنه سيفكر بها.

وتابع، أن الغالب أن بابا الفاتيكان، لا يزور البلاد مرتين لأنه يعاني من بعض الظروف الصحية في قدمه تجعله لا يستطيع السير لخطوات طويلة، العلاقة بشكل عام جيدة على مستوى مصر أو الكنيسة. 

وأكد أنه العلاقات تبنى على أساس المحبة، عملًا بالمقولة المشهورة بالكتاب المقدس "الله محبة"؛ لأن المحبة هي الله، ولا تسقط أبدًا لأن الله لا يسقط. 

الكنيسة الكاثوليكية المحبة الفاتيكان الرئيس السيسي الظروف الصحية

مواد متعلقة

فى رسالة للمواطنين.. البابا تواضروس الثانى يكشف تطورات حالته الصحية

البابا تواضروس يستقبل ممثلي وسائل الإعلام القبطية

البابا تواضروس يزور كنيسة القديسة مارينا بالنمسا

الأربعاء.. البابا تواضروس يترأس صلوات عشية عيد دخول العائلة المقدسة مصر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

أشرف صبحى: يحق لمرتضى منصور حتى الآن خوض انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة

بلومبرج: اتفاق سقف الدين المبدئى ضربة جديدة للاقتصاد الأمريكى

"عايزة أمثل".. مروة عبدالمنعم: مبصرفش على بيتى إلا من خلال التمثيل

أول تعليق من مارسل كولر عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا

الزفاف الملكى.. من سيحضر حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟