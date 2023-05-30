البابا تواضروس: العلاقة مع الكنيسة الكاثوليكية مبنية على المحبة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عودة العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية، هو نوع من المحبة والسلام والتآخي، ويوجد نوع من الحوار والزيارات المتبادلة بيننا.

الفاتيكان علاقته مع كل العالم ومصر طيبة

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الفاتيكان علاقته مع كل العالم ومصر طيبة، وعندما زارنا فرانسيس في 2019 استقبله الرئيس السيسي، وقضى يومين وله ذكريات طيبة، مشيرًا إلى أنه عرض عليه زيارة مصر للمرة الثانية وذلك خلال تعليقه على زيارته الأولى لمصر وسعادته بها، وأخيره أنه سيفكر بها.

وتابع، أن الغالب أن بابا الفاتيكان، لا يزور البلاد مرتين لأنه يعاني من بعض الظروف الصحية في قدمه تجعله لا يستطيع السير لخطوات طويلة، العلاقة بشكل عام جيدة على مستوى مصر أو الكنيسة.

وأكد أنه العلاقات تبنى على أساس المحبة، عملًا بالمقولة المشهورة بالكتاب المقدس "الله محبة"؛ لأن المحبة هي الله، ولا تسقط أبدًا لأن الله لا يسقط.