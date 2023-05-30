دُفعت لهما فدية عدة مرات.. القصة الكاملة لسرقة سيارتى النجم الراحل أحمد زكي

كشفت الكاتبة الصحفية هانم الشربيني فى كتابها الجديد "كلمات ليست كالكلمات" والصادر عن دار المحرر الأدبي العديد من الكواليس عن حياة الفنان الكبير أحمد زكي.

كان بسيطًا جدًا

تقول هانم الشربيني، كان الفنان أحمد زكى بسيطا، ربما بساطته كانت السر الذى يجعله قادر على أن يعيش كل الشخصيات من البواب للوزير ليبهرنا، امتلك فى حياته سيارتين لم يكن يفرق بينهما على الرغم من اختلاف ماركاتهما، الأولى كانت “بيجو” والآخرى “مرسيدس”، لكن الغريب بعد وفاته، تمت سرقة سيارته المرسيدس، التي كان يستعين بها فى مشاهد كثيرة من أفلامه.

تشكيل عصابي

وأشارت إلى أنه عقب وفاة أبنه “هيثم” تناثرت أقوال بأن السيارة المفقودة ضمن تركة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ماركة "مرسيدس"، والتي كانت ملكًا لوالده، تم ضبطها منذ قرابة 3 سنوات ضمن 60 سيارة بحوزة تشكيل عصابي يتزعمه أحد الموظفين، و3 آخرين، وقد ضبطت الأجهزة الأمنية التشكيل، وتمت إحالته للمحاكمة، وتم نسخ أوراق تلك القضية لنيابات الدقي والعجوزة وإمبابة، نظرًا لسرقتهم سيارات من تلك الأماكن.

وكانت قد أحالت نيابة الدقي برئاسة المستشار حسن علي الجالوس، وبإشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأسبق لنيابات شمال الجيزة، في ذلك الوقت- تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 4 أشخاص، بينهم موظف عام ومحامٍ، تخصص نشاطه في تزوير أوراق ومستندات السيارات وأيضًا تزوير قرارات النيابة لتسلم تلك السيارات، للمحاكمة الجنائية.

وتابعت: محامى رامى بركات الوريث الشرعى لهيثم أحمد زكى أعاد فتح الملف من جديد بعد اكتشاف سرقة المرسيدس، واختفاء البيجو التى تحمل رخصة باسم الراحل أحمد زكى، وبالفعل أعاد المحامى المستشار بلال عبد الغنى العربية البيجو بعد محاولة للسطو عليها من مجموعة أخذتها من الورشة أثناء القيام بتصليحها وقد دفع مبلغ 23 ألف جينه مقابل عودتها .

أين سيارة أحمد زكي

لكن السؤال أين سيارة أحمد زكى المرسيدس ؟ ، ولماذا لاتكثف الأجهزة الأمنية الجهود لعودتها، إنها ليست سيارة بالمعنى المفهوم لكنه تدخل في إطار التراث الثقافى، ولابد أن يضمها متحف أحمد زكى وفي هذا الصدد، قدم محامى رامى بركات تظلم من قرار النيابة العامة رقم 5361 لسنة 2017 جنح العجوزة، إلى المستشار المحامي الأول لنيابات شمال الجيزة، ويقول نص التظلم:

"تحية طيبة وبعد..مقدمه لسيادتكم بلال عبد الغني سيد أحمد المحامي بصفتي وكيلاً عن السيد رامي عز الدين عبدالله محمد بركات المقيم 66 شارع معز الدولة شارع مكرم عبيد مدينة نصر أول القاهرة،

الوريث الوحيد للمرحوم هيثم أحمد زكي المتوفي بتاريخ 7 / 11 / 2019 ابن المرحوم أحمد زكي عبد الرحمن بدوي المتوفى بتاريخ 27 / 3 / 2005.

فوجئنا عند جرد تركة المرحوم هيثم أحمد زكي عبدالرحمن بعدم وجود السيارة ماركة مرسيدس 1985 رقم الموتور 13062 – 4 سلندر 1998 س3ق رقم الشاسيه 90181 اللون اخضر ميتالك الوقود بنزين وتحمل رقم 170830 جيزة وعلمنا من مدير اعمال المرحوم احمد زكي والمرحوم هيثم احمد زكي بان السيد عزت عبد المؤمن احمد رزق قد قام بتزوير توكيل نسبه الى المرحوم احمد زكي عبد الرحمن بدوى وتم عمل التوكيل بتاريخ 9 / 3 / 2006 توكيل رسمي عام مكتب توثيق شمال القاهرة مزور وموقع منه بالتعامل علي السيارة رقم 170830 ملاكي الجيزة خضراء اللون موديل 1985 مرسيدس بعقد موقع عليه بتوقيع منسوب الى المرحوم احمد زكي عبدالرحمن،وهذا التاريخ بعد وفاة أحمد زكى ،وعلمنا ان السيد عزت عبد المؤمن احمد رزق قام باستلام السيارة المرسيدس رقم 170830 جيزة يوم الاثنين 17 / 11 / 2006 من الجراج الكائن بشارع سوريا التي تركت لمدة سنتان بعد قيامه بسداد الرسوم للجراج التى كانت به وعلمنا بان ذلك كان قد تم اخذها من امام العقار الكائن بشارع الحجاز وإيداعها أمام مدرسة بشارع وادى النيل وتركت السيارة لمدة سنتين بالجراج بشارع سوريا ثم علمنا بأن المدعو عزت عبد المؤمن احمد رزق استلم السيارة بموجب توكيل عام مزور بعد إجراءات جرد تركة المرحوم هيثم أحمد زكي.

لذلك فأننا نوجه الإتهام للمدعو أحمد زكي عبدالرحمن بدوي صاحب تحقيق شخصية 2518015010193 صادر الجيزة والمقيم 6 شارع الجزائر قسم العجوزة الجيزة والمدعو عزت عبد المؤمن أحمد رزق المقيم 16 شارع الحرية من شارع مصنع النسيج الشرابية القاهرة، لقيامهما بجناية التزوير في أوراق رسمية وهي التوكيل الرسمي العام رقم 870 حرف د بتاريخ 13 / 9 /2006 مكتب توثيق شمال القاهرة من المرحوم أحمد زكي عبدالرحمن بدوي،وقيامهما بجنحة السرقة للسيارة رقم 170830 ملاكي جيزة خضراء اللون موديل 1985 مرسيدس وقيامه بإخفاءها والنصب والاحتيال للاستيلاء على السيارة، لذلك نوجه الاتهام بجناية التزوير في اوراق رسمية وجنحة السرقة للسيارة وإخفاءها والنصب والاحتيال

كلا من المدعو أحمد زكي عبدالرحمن بدوي صاحب تحقيق شخصية 2518015010193 صادر الجيزة والمقيم 6 شارع الجزائر قسم العجوزة الجيزة، السيد عزت عبد المؤمن أحمد رزق المقيم 16 شارع الحرية من شارع مصنع النسيج الشرابيه القاهرة،والتحقيق في واقعة التزوير المثارة في الاوراق تحقيقا قضائيا وارفاق تحريات المباحث النهائية.

وتابعت: "لم تنته القصة بعد فعقب تواصلنا للكشف عن مصير سيارات أحمد زكى وصلنا إلى أن العربية البيجو الخاص بأحمد زكى كانت بحوزة إحدى الورش بإمبابة حيث كانت تخضع للتصليح وإستمرت 4 سنوات هناك وبعد وفاة هيثم لم يستلمها أحد، وقد أرشدت عن مكان وجودها الحاجة شاه صديقة جدة الراحل هيثم أحمد زكى، وقد سلم السيد إسماعيل محمد إسماعيل عثمان المقيم ببولاق الدكرور السيارة بعد أن تسلم من المستشار بلال عبد الغنى مبلغ قدره 7 آلاف جينه قيمة تصليح وحراسة السيارة رقم 199764 ملاكى جيزة وحدة مرور العجوزة شاسيه رقم 27048713 موديل 1991 -4 سلندر ، وعقب تسلم هذه السيارة وإيداعها إحدى الورش اختفت وتمت عودتها عبر الطرق الودية بعد دفع 23 ألف جينه ، ويتضح من هذه الحكاية أن أحمد زكى وكل شئ يخصه يحمل حكايات غرائبية تؤكد محاولة الكثيرين سرقة تراثه الإنسانى حتى لو كان فى شكل سيارة تحمل رخصته ،إنها حقا مأساة كبيرة.

وبالإتصال بأحد العاملين مع الفنان الراحل أحمد زكى والذى رفض ذكر اسمه كشف عن وقائع اختفاء السيارة قائلا: " أحمد زكى كان إنسان بسيط فى بعض الأوقات كان يسير مترجلا بجوار بيته بالمهندسين ، وكان أحيانا يركب عربته البيجو أو المرسيدس وكان يحب المرسيدس ،وقد إختفت لأنها كانت أمام بيته بالمهندسين ولحضور أحد الشخصيات الهامة نقلت لجراج الحى ، وتناسى هيثم السؤال عنها نتيجه لإنشغاله ولثقته أنها لن تسرق ،لكن للأسف ذهبنا بعد ذلك للسؤال عنها ولم نجدها حيث زور أحد الأشخاص توكيل عن الفنان الراحل وسرقها ، وتم حفظ ملف التحقيقات فى القضية،وضاعت مرسيدس أحمد زكى".