الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خلاف على الأجر".. المؤبد لسباك قتل صديقه بمدينة السلام

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة عامل سباكة بالسجن المؤبد فى اتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما علي حصيلة عملهم في سباكة بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "س.ع "عامل، قتل المجني عليه" م.ح" عامل، بسلاح أبيض “مطواه” بعد أن رفض المجني عليه تقسيم حصيلة عملهما، وأعطاه 100 جنيه فقط، فطعنه وتركه غارقا في دمائه وفر هاربًا.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول، وملقاة فى الطريق وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مقتول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محكمة جنايات عامل السجن المؤبد قتل صديقه سباكة

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