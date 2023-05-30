أشرف صبحى: يحق لمرتضى منصور حتى الآن خوض انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لم ولن يتدخل في اختيارات الجمعية العمومية لأي نادٍ، حيث لابد وأن تكون هناك انتخابات نزيهة لاختيار أعضاء هذه الجمعية.

الترشح لرئاسة الأندية

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزارة الشباب والرياضة درست الموقف القانوني لرئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور في مدى قانونية الترشح في الانتخابات المقبلة، معبرًا: "حتى الآن من حق رئيس نادي الزمالك خوض الانتخابات المقبلة، حيث نفذ حكما مقيدا للحريات وليس مخلا للشرف، لذا من حقه الترشح مرة أخرى وفق تعليمات قانون الرياضة".

وتابع:" قدمنا دعما ماليا للنادي الأهلي والزمالك في فترة كورونا بمبلغ مالي وصل إلى 5 ملايين جنيه".

العمل الرقابي الحيادي

واستطرد: "تم إرسال لجنة مراقبة مشتركة إلى الأندية الرياضية وليس نادي الزمالك وحده كما يتوقع البعض، كما أنني لم أسحب لجنة التفتيش على نادي الزمالك وتجري عملها بشكل مستمر داخل المؤوسسات والأندية الرياضية، ولا نتعامل بندية مع أي من الأندية المصرية بل نقوم بدورنا الرقابي بتوازي وحيادية".