"دافع عنها فقتلته".. تفاصيل اعترافات المتهم بذبح شقيق خطيبته في دار السلام

أدلى المتهم بقتل شقيق خطيبته، وطعنها بسلاح أبيض باعترافات تفصيلية أما نيابة دار السلام الجزئية.

وقال المتهم أنه خطب فتاة وبعد فترة قررت الانفصال عنه بسبب سوء سلوكه، وعندما ألغت الخطبه قرر الانتقام منها، ويوم الواقعة ذهب إلى منزلها، ووجه لها طعنة نافذة بمجرد أن فتحت له الباب، وعندما صرخت هرول شقيقها لنجدتها ولكن المتهم باغته بعدة طعنات متفرقة اصابت إحداها رقبته، فتوفى في الحال، قائلًا: “كنت بنتقم منها هو اللي دافع عنها”.

مناظرة النيابة

جاء في مناظرة النيابة، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بجرح طعني نافذ في البطن، وجرح ذبحي في الرقبة أدى إلى قطع الشريان ووفاته في الحال.



تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مديرية الأمن، بلاغًا من قسم شرطة دار السلام يفيد بوجود قتيل ومصابة داخل شقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم العثور على جثة شاب يدعى محمد رمضان، 21 سنة، مقتول بعدة طعنات بالبطن والرقبة، وبجواره شقيقته ولاء، 19 سنة، مصابة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقلها لمستشفى قصر العينى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.

وبعمل التحريات تبين أن خطيب الفتاة، ويدعى "حسين. م"، 29 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن من الفرار بعد ارتكاب الجريمة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لمطاردته، وتم نقل جثة الشاب لمشرحة زينهم لتشريحها.