التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه خلال مشاجرة بالجيزة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه خلال مشاجرة نشبت بينه وآخر بالجيزة، وجاء ذلك بعدما تسلمت النيابة التقرير الطبي المبدئي الخاص بالمتوفي والذي أكد أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بأزمة قلبيه خلال المشاجرة، ولا توجد شبهة جنائية بالحادث.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة بوفاة شخص في مشاجرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ناصر.ن.ع، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أصيب بأزمة قلبية أثناء المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.