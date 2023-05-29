الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استجابًة لشكوى سيدة.. الداخلية تضبط 11 متهمًا بالإتجار في المخدرات بدمياط

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن ملابسات تضرر سيدة من قيام بعض الأشخاص بالإتجار في المخدرات أسفل منزلها بدمياط.

وتبين أن حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر تعليق مدعوم بمقطع فيديو، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عدة أشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة أسفل محل سكنها فى دمياط.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكية إحدى السيدات، وبسؤالها قررت بتضررها من قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بالإتجار بالمواد المخدرة بجوار محل سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، كما تم استهداف المنطقة محل الشكوى بعدة حملات أمنية، أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى: تم ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المُخدرة، بإجمالى 11 متهما.

وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15,500 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، طبنجة ، 4 فرد محلى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بالوقائع، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
 

ضبط مخدر الهيدرو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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