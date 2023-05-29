علي جمعة: الأخلاق تمثل 95% من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إن الأخلاق تمثل 95% من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضاف خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، أن عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية، منها 300 آية فقط فى الشريعة، ويوجد 60 ألف حديث نبوي، ألفين فقط فى الشريعة، وباقي الآيات والأحاديث عن الأخلاق المرتبطة بالعقيدة.

وأردف: "والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم"، و"من غشنا فليس منا"، معقبا: "الدين يدعو للأخلاق، سيدنا النبي (ص) بعث ليتمم مكارم الأخلاق".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.