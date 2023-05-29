متحدث الخارجية: مصر تعتز بكونها سادس أكبر دولة مساهمة فى بعثات حفظ السلام

أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن مصر تعتز بكونها سادس أكبر دولة مساهمة في بعثات حفظ السلام.

وقال السفير أحمد أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "يحتفل العالم في 29 مايو من كل عام باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة.. ويتزامن هذا العام مع الذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام الأممية".

وتابع: "يحتفل العالم في 29 مايو من كل عام باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، ويتزامن هذا العام مع الذكرى الـ75 لعمليات حفظ السلام الأممية.. وتعتز مصر بكونها سادس أكبر الدول المساهمة بقوات من الجنسين في بعثات حفظ السلام".