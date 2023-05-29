الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"استدرجته لقضاء سهرة حمراء" .. المشدد لفتاة سرقت شاب بأكتوبر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة سيدة وآخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة سرقة سيارة شاب بالإكراه وسلاحه الناري، عقب استدراجه في أكتوبر. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت فتاة من الإيقاع بشاب عبر رسائل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة قضاء سهرة حمراء، ولكنها دست له مخدر في العصير، ليفاجأ بسرقة مفاتيح سيارته وسلاحه الناري، ليتبين أن الفتاة «ح.أ.م» سرقت كل متعلقاته.

وتمكنت قوة أمنية من تتبع حساب المتهمة وتبين أن آخرين ساعدوها في مخططها، وتم القبض على المتهمين.

أكتوبر السجن المشدد معاقبة سيدة سرقة سيارة شاب محكمة جنايات الجيزة

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