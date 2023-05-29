التموين: مخزون القمح يكفينا لـ6 أشهر مقبلة

أكد المهندس كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة 6 أشهر من الآن.

وأضاف كمال هاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية “الحياة”، أن الموسم بدأ ببلوغ ذروته في أوائل شهر مايو.

وتابع: "حتى الآن بلغنا 3 ملايين طن من القمح، والمستهدف فوق الـ4 ملايين طن، بالإضافة إلى المستورد الموجود حاليًا، حيث تتواجد أقماح مستوردة حاليًا، ولدينا ما يكفي حتى نوفمبر 2023".

وأوضح رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، أن هذه الخطة وضعتها وزارة التموين برئاسة الدكتور علي المصيلحي، بتوجيهات من القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بموضوع الصوامع، الذي أمن مصر في الفترة السابقة وسيؤمنها مستقبلًا".