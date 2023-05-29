الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دليل اتهام على "فلاشة".. مفاجأة جديدة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

في تطور جديد لأزمة حسن شاكوش وزوجته، قدم دفاع ريم طارق، اليوم الإثنين، للنيابة العامة مقطع فيديو يحوي دليل اتهامه للمطرب الشعبي والمأذون بتزوير قسيمة الزواج. 

وتقدم فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش الى نيابة أكتوبر أول بـ"فلاشة" تحتوي على مقطع فيديو يصور زوجة شاكوش أثناء حفل الزفاف وأمامها قسيمة زواج فارغة من البيانات تقوم بوضع بصمتها عليها قائلًا: "بتبصم على بياض". 

ويشير مقطع الفيديو إلى عدم علم ريم طارق بالبيانات بما كتبه شاكوش والمأذون في القسيمة فيما بعد، وأنها بكر رشيد رغم تقديمها قسيمة طلاقها من زوجها الأول لـ"شاكوش" حتى يثبتها في قسيمة زواجهما، إلا أنها فوجئت بعد الأزمة بأن المثبت في قسيمة زواجها بحسن شاكوش أنها بكر رشيد. 

وقال مرزوق إن مقطع الفيديو ينفي التهمة التي وجهها شاكوش لموكلته بإدلائها ببيانات كاذبة وادعاء أنها عذراء لم يسبق لها الزواج إضافة الى محادثات صوتية وكتابية قدمها مسبقا بين شاكوش وريم تثبت معرفته بأنها مطلقة وليست بكرًا. 

وحصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش على قرار تمكين من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة ٦ أكتوبر للإقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها، والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق. 

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