الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزهم إبراهيم يسري وآخرهم عمرو سمير.. نجوم رحلوا في يوم ميلادهم

إبراهيم يسرى
إبراهيم يسرى

ترحل أجساد المبدعين وتبقى سيرتهم باقية، وعلى الرغم من مفاجأة موتهم فالبعض منهم جعلنا نقف أمام شئ لا يحدث أو يتكرر كثيرًا، وحيث رحلوا في يوم ميلادهم لتبقي روحهم معنا، ونتذكرهم بين الحين والآخر.

صفحة الزعيم عادل إمام تنعى الفنان الراحل رؤوف مصطفى - اليوم السابع

- رؤوف مصطفى

عشق الفن وقدم العديد الأدوار الثانوية، وترك عمله كمذيع فى إذاعة "بى بى سى لندن"، ليعود إلى مصر ويمارس العمل الذى عشقه، وتوفى فى نفس يوم ميلاده عن عمر ناهز 77 عام حيث ولد يوم 1 أكتوبر 1940.

اليوم.. ذكرى ميلاد ووفاة الفنان إبراهيم يسرى - اليوم السابع

إبراهيم يسرى

عمر يناهز 65 عامًا، فى عام 2015، توفى النجم الكبير إبراهيم يسري، بنفس يوم ميلاده الموافق 20 إبريل عام 1950، بعد أن ترك خلفه الكثير من الاعمال الخالدة.

ممدوح فرج - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو

ممدوح فرج

لقب بالعديد من الألقاب وكان أبرزهم هوجان العرب، وكان واحد من أساطير المصارعة الحرة، فى مصر، وولد فى 16 أغسطس 1951، وتوفى نفس يوم ميلاده عام 2016.

حكاية 22 يومًا من وفاته حتى دفنه .. القصة الكاملة لرحلة عمرو سمير الأخيرة - اليوم السابع

- عمرو سمير

توفى الفنان الشاب عمرو سمير، وهو لم يكمل عقده الرابع من العمر، عن عمر 33 عاما، وقد ولد فى 3 يوليو 1984، وتوفى في نفس اليوم عام 2017.
 

عمرو سمير ممدوح فرج ابراهيم يسري رؤوف مصطفى مفاجاءة موتهم

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