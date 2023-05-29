الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

الاحتلال
الاحتلال

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين وأحرقت محاصيل زراعية، مساء الإثنين، في هجوم جديد للمستوطنين على بلدة دير دبوان، شرق مدينة رام الله.

وأفاد رئيس بلدية دير دبوان عماد مصبح بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا المواطنين بالحجارة في منطقة "الشيخ عمار" جنوب شرق البلدة، ما أدى لإصابة أربعة منهم بالحجارة، كما أحرقوا أراضي مزروعة بالقمح، وحاولوا إحراق منزل المواطن ماهر غنام في منطقة "دير أبوزياد"، واعتدوا على عدد من المنازل ومركبات المواطنين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها.

أضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين ومنازلهم، لتأمين الحماية للمستوطنين، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق.

قوات الاحتلال قنابل الغاز الاحتلال الفلسطينيين رام الله دير دبوان

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