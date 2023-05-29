الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التنمية الصناعية": خصم 75٪ و6 أشهر مهلة مجانية لأصحاب المشروعات

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الكريم

كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل قرار أصحاب المشروعات والمصانع والوحدات الإنتاجية، ومنحهم مهلة 6 أشهر مجانية تمامًا فيما يخص الغرامات مع خصم 75%:"القرار صدر منذ 4 شهور، وتم العمل به لمدة 3 شهور وبالفعل استفاد العديد من الناس واستفادوا بالمهلة والخصومات التي تصل إلى 75% من قيمة الغرامات".

توقيت العمل بقرار إعفاء الشباب بالمهلة المجانية

أضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن العمل بقرار إعفاء الشباب بالمهلة المجانية كان المفترض إنه 3 شهور وتم مدها اليوم إلى 6 أشهر لمساعدة أصحاب المشروعات في الاستمرار في تطوير أعمالهم وشراء ماكينات بدلًا من وضعها في غرامات أو رسوم.

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