انعقاد قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتحول المستدام يونيو 2023 بدبي

تعقد قمة التحول المستدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة من 20 إلى 21 يونيو 2023 في دبي، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف الحكومات وصانعي السياسات وأصحاب المشاريع، وذلك بهدف معالجة القضايا الحالية المحيطة بمساعي تحقيق صافي صفر الكربوني بحلول عام 2050.

وتعد الاستدامة مفهومًا مهمًا للغاية مما يعني القدرة على تلبية احتياجات اليوم دون المساومة والإفراط في استخدام الموارد الطبيعية للسماح للأجيال القادمة بالحفاظ على احتياجاتهم وتلبية احتياجاتهم.

وتعتبر الاستدامة واحدة من أكبر العوامل التي تعطل الأعمال التجارية ولا بد أن تجبر الشركات على تغيير الطريقة التي تعمل بها لتكون قادرة على مواكبة المستقبل. يتطلب التحول المستدام فهماً عميقاً للاتجاهات الناشئة فيما يتعلق بالتكنولوجيا وتوقعات العملاء وأصحاب المصلحة.

يمكن أن تسمح استراتيجيات ونماذج الأعمال الجديدة للشركات بدمج ممارسات أكثر كفاءة واستدامة.

وبدأت المنظمات الرائدة في جميع أنحاء العالم في تحديد أهمية إجراء الأعمال التجارية بطريقة أكثر اخضرارًا واستخدام ذلك كفرصة لخلق ميزة تنافسية لأنفسهم. في عالم اليوم، حيث يدرك المزيد من الناس تأثير التحول إلى البيئة النظيفة، إذ بدأ معظم العملاء والمستثمرين في تفضيل الشركات التي تمارس الأعمال التجارية بطريقة صديقة للبيئة.

وتتمثل الخطوة الأولى نحو دفع التحول المستدام في التأكيد على إزالة الكربون وضمان أن الأعمال يمكن أن تقلل من انبعاثات الكربون، لإزالة الكربون بنجاح من العمليات ، تحتاج الشركات إلى الاستثمار في تتبع البيانات عبر وحدات الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة لفهم وتقييم بصمتها البيئية.

و يعد تطبيق التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة مع العمل على تحسين وتقليل استخدام الموارد قدر الإمكان أمرًا أساسيًا في التحول إلي البيئة النظيفة وبلوغ صافي الصفر الكربوني 2050.